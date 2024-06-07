Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Станом на 5 червня 2024-го знищено понад 516 тис. російських окупантів. / Фото: gettyimages.com

Загарбники втратили ще один корабель.

Станом на ранок 7 червня 2024 року ЗСУ знищили 516 080 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1080 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 516 080 (+1080) осіб,
  • танків - 7834 (+6) од,
  • бойових броньованих машин - 15096 (+20) од,
  • артилерійських систем - 13497 (+64) од,
  • РСЗВ - 1095 (+0) од,
  • засоби ППО - 833 (+2) од,
  • літаків - 357 (+0) од,
  • гелікоптерів - 326 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 10886 (+40),
  • крилаті ракети - 2270 (+0),
  • кораблі /катери - 28 (+1) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 18416 (+56) од,
  • спеціальна техніка - 2238 (+8).

Як повідомлялося, диктатор РФ Володимир Путін випадково проговорився про втрати РФ у війні. Зокрема, він припустив, що приблизно 5 тисяч російських військовослужбовців гинуть під час бойових дій в Україні щомісяця.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація