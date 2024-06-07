Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Загарбники втратили ще один корабель.
Станом на ранок 7 червня 2024 року ЗСУ знищили 516 080 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1080 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 516 080 (+1080) осіб,
- танків - 7834 (+6) од,
- бойових броньованих машин - 15096 (+20) од,
- артилерійських систем - 13497 (+64) од,
- РСЗВ - 1095 (+0) од,
- засоби ППО - 833 (+2) од,
- літаків - 357 (+0) од,
- гелікоптерів - 326 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 10886 (+40),
- крилаті ракети - 2270 (+0),
- кораблі /катери - 28 (+1) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 18416 (+56) од,
- спеціальна техніка - 2238 (+8).
Як повідомлялося, диктатор РФ Володимир Путін випадково проговорився про втрати РФ у війні. Зокрема, він припустив, що приблизно 5 тисяч російських військовослужбовців гинуть під час бойових дій в Україні щомісяця.
Читайте також:
- Росія окупувала ще одне село на Харківщині - DeepState
- Вночі РФ вдарила ракетами і "Шахедами": скільки цілей збито і куди поцілили росіяни
- Росіяни атакували Київську область дронами і ракетами: що відомо про наслідки