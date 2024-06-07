Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Загарбники втратили ще один корабель.

Станом на ранок 7 червня 2024 року ЗСУ знищили 516 080 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1080 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 516 080 (+1080) осіб,

танків - 7834 (+6) од,

бойових броньованих машин - 15096 (+20) од,

артилерійських систем - 13497 (+64) од,

РСЗВ - 1095 (+0) од,

засоби ППО - 833 (+2) од,

літаків - 357 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 10886 (+40),

крилаті ракети - 2270 (+0),

кораблі /катери - 28 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 18416 (+56) од,

спеціальна техніка - 2238 (+8).

Як повідомлялося, диктатор РФ Володимир Путін випадково проговорився про втрати РФ у війні. Зокрема, він припустив, що приблизно 5 тисяч російських військовослужбовців гинуть під час бойових дій в Україні щомісяця.

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