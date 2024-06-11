Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

У росіян мінус 23 танки і 46 артсистем.
Станом на ранок 11 червня 2024 року ЗСУ знищили 520 850 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1100 військових. Дані уточнюються.
Загальні бойові втрати противника армії РФ:
особового складу - близько 520 850 (+1100) осіб,
танків - 7902 (+23) од,
бойових броньованих машин - 15176 (+32) од,
артилерійських систем – 13690 (+46) од,
РСЗВ - 1099 (+1) од,
засоби ППО - 842 (+5) од,
літаків - 359 (+1) од,
гелікоптерів - 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11023 (+13),
крилаті ракети - 2278 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 18676 (+58) од,
спеціальна техніка - 2288 (+21).