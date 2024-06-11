Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

У росіян мінус 23 танки і 46 артсистем.

Станом на ранок 11 червня 2024 року ЗСУ знищили 520 850 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1100 військових. Дані уточнюються.

Загальні бойові втрати противника армії РФ:

особового складу - близько 520 850 (+1100) осіб,

танків - 7902 (+23) од,

бойових броньованих машин - 15176 (+32) од,

артилерійських систем – 13690 (+46) од,

РСЗВ - 1099 (+1) од,

засоби ППО - 842 (+5) од,

літаків - 359 (+1) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11023 (+13),

крилаті ракети - 2278 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 18676 (+58) од,

спеціальна техніка - 2288 (+21).