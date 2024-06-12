Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

ЗСУ мінуснули дев'ять російських танків та 19 БпЛА.
Станом на ранок 12 червня 2024 року ЗСУ знищили 521 830 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 980 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 521 830 (+980) осіб,
- танків - 7911 (+9) од,
- бойових броньованих машин - 15187 (+11) од,
- артилерійських систем - 13736 (+46) од,
- РСЗВ - 1099 (+0) од,
- засоби ППО - 844 (+2) од,
- літаків - 359 (+0) од,
- гелікоптерів - 326 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 11042 (+19),
- крилаті ракети - 2280 (+2),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни -1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 18736 (+60) од,
- спеціальна техніка - 2290 (+2).
Нагадаємо,днями ЗСУ знищили російський Су-25 на Донбасі. Сили оборони "приземлили" ворожий літак на Покровському напрямку.
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