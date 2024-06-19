Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Станом на ранок 19 червня 2024 року ЗСУ знищили 529 750 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ від 24 лютого 2024-го:

особового складу - близько 529 750 (+1130) осіб,

танків - 7984 (+10) од,

бойових броньованих машин - 15319 (+12) од,

артилерійських систем - 14007 (+48) од,

РСЗВ - 1104 (+0) од,

засоби ППО - 857 (+4) од,

літаків - 359 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 11221 (+34),

крилаті ракети - 2297 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 19078 (+47) од,

спеціальна техніка - 2351 (+7).

Як повідомлялося, цієї ночі РФ атакувала Україну безпілотниками. Окупанти запустили 21 "Шахед". У низці областей лунали вибухи.

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