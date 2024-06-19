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Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Станом на 19 червня 2024-го знищено майже 530 тисяч. окупантів. / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Росіяни втратили 48 артсистем і 10 танків.

Станом на ранок 19 червня 2024 року ЗСУ знищили 529 750 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ від 24 лютого 2024-го:

  • особового складу - близько 529 750 (+1130) осіб,
  • танків - 7984 (+10) од,
  • бойових броньованих машин - 15319 (+12) од,
  • артилерійських систем - 14007 (+48) од,
  • РСЗВ - 1104 (+0) од,
  • засоби ППО - 857 (+4) од,
  • літаків - 359 (+0) од,
  • гелікоптерів - 326 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 11221 (+34),
  • крилаті ракети - 2297 (+0),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 19078 (+47) од,
  • спеціальна техніка -  2351 (+7).

Як повідомлялося, цієї ночі РФ атакувала Україну безпілотниками. Окупанти запустили 21 "Шахед". У низці областей лунали вибухи.

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