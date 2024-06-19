Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Росіяни втратили 48 артсистем і 10 танків.
Станом на ранок 19 червня 2024 року ЗСУ знищили 529 750 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ від 24 лютого 2024-го:
- особового складу - близько 529 750 (+1130) осіб,
- танків - 7984 (+10) од,
- бойових броньованих машин - 15319 (+12) од,
- артилерійських систем - 14007 (+48) од,
- РСЗВ - 1104 (+0) од,
- засоби ППО - 857 (+4) од,
- літаків - 359 (+0) од,
- гелікоптерів - 326 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 11221 (+34),
- крилаті ракети - 2297 (+0),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 19078 (+47) од,
- спеціальна техніка - 2351 (+7).
Як повідомлялося, цієї ночі РФ атакувала Україну безпілотниками. Окупанти запустили 21 "Шахед". У низці областей лунали вибухи.