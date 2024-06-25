Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

У росіян мінус ще чотири танки і 35 артсистем.
Станом на ранок 25 червня 2024 року ЗСУ знищили 536 840 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1180 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 536 840 (+1180) осіб,
- танків - 8035 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 15431 (+18) од,
- артилерійських систем - 14281 (+35) од,
- РСЗВ - 1108 (+0) од,
- засоби ППО - 863 (+0) од,
- літаків - 359 (+0) од,
- гелікоптерів - 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11413 (+31),
- крилаті ракети - 2324 (+1),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 19362 (+58) од,
- спеціальна техніка - 2403 (+6).
Нагадаємо, аналітики Deep State повідомили, що ворог просунувся в Красногорівці на Донеччині.
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