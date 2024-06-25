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Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Станом на ранок 25 червня 2024 знищено 536 840 окупантів. / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У росіян мінус ще чотири танки і 35 артсистем.

Станом на ранок 25 червня 2024 року ЗСУ знищили 536 840 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1180 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 536 840 (+1180) осіб,
  • танків - 8035 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 15431 (+18) од,
  • артилерійських систем - 14281 (+35) од,
  • РСЗВ - 1108 (+0) од,
  • засоби ППО - 863 (+0) од,
  • літаків - 359 (+0) од,
  • гелікоптерів - 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11413 (+31),
  • крилаті ракети - 2324 (+1),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 19362 (+58) од,
  • спеціальна техніка - 2403 (+6).

Нагадаємо, аналітики Deep State повідомили, що ворог просунувся в Красногорівці на Донеччині.

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