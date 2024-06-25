Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

У росіян мінус ще чотири танки і 35 артсистем.

Станом на ранок 25 червня 2024 року ЗСУ знищили 536 840 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1180 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 536 840 (+1180) осіб,

танків - 8035 (+4) од,

бойових броньованих машин - 15431 (+18) од,

артилерійських систем - 14281 (+35) од,

РСЗВ - 1108 (+0) од,

засоби ППО - 863 (+0) од,

літаків - 359 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11413 (+31),

крилаті ракети - 2324 (+1),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 19362 (+58) од,

спеціальна техніка - 2403 (+6).

Нагадаємо, аналітики Deep State повідомили, що ворог просунувся в Красногорівці на Донеччині.

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