Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Росіяни втратили ще 40 артсистем.
Станом на ранок 26 червня 2024 року ЗСУ знищили 538 060 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1220 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 538 060 (+1220) осіб,
- танків - 8039 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 15450 (+19) од,
- артилерійських систем - 14321 (+40) од,
- РСЗВ - 1108 (+0) од,
- засоби ППО - 863 (+0) од,
- літаків - 359 (+0) од,
- гелікоптерів - 326 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 11435 (+22),
- крилаті ракети - 2324 (+0),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 19407 (+45) од,
- спеціальна техніка - 2409 (+6).
Нагадаємо, станом на ранок 26 червня РФ вивела до Чорного і Азовського морів ракетоносії крилатих ракет "Калібр". На їхніх бортах може перебувати до 16 ракет.