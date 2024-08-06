Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Росіяни втратили ще 39 артсистем.
Станом на ранок 6 серпня 2024 року ЗСУ знищили 585 140 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1050 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 585 140 (+1050) осіб,
- танків - 8421 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 16294 (+8) од,
- артилерійських систем - 16384 (+39) од,
- РСЗВ - 1138 (+0) од,
- засоби ППО - 910 (+0) од,
- літаків - 365 (+0) од,
- гелікоптерів - 326 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 13158 (+36),
- крилаті ракети - 2420 (+6),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 22148 (+54) од,
- спеціальна техніка - 2738 (+1).
Як повідомлялося, українські Сили оборони здійснили потужний удар по російському аеродрому Морозовськ в РФ. Сталося влучання в склади, де зберігалися керовані авіаційні бомби.
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