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Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Знищено понад 585 тисяч солдатів РФ. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили ще 39 артсистем.

Станом на ранок 6 серпня 2024 року ЗСУ знищили 585 140 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1050 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ: 

  • особового складу - близько 585 140 (+1050) осіб,
  • танків - 8421 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 16294 (+8) од,
  • артилерійських систем - 16384 (+39) од,
  • РСЗВ - 1138 (+0) од,
  • засоби ППО - 910 (+0) од,
  • літаків - 365 (+0) од,
  • гелікоптерів - 326 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 13158 (+36),
  • крилаті ракети - 2420 (+6),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 22148 (+54) од,
  • спеціальна техніка - 2738 (+1).

Як повідомлялося, українські Сили оборони здійснили потужний удар по російському аеродрому Морозовськ в РФ. Сталося влучання в склади, де зберігалися керовані авіаційні бомби. 

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