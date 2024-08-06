Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Станом на ранок 6 серпня 2024 року ЗСУ знищили 585 140 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1050 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 585 140 (+1050) осіб,

танків - 8421 (+4) од,

бойових броньованих машин - 16294 (+8) од,

артилерійських систем - 16384 (+39) од,

РСЗВ - 1138 (+0) од,

засоби ППО - 910 (+0) од,

літаків - 365 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 13158 (+36),

крилаті ракети - 2420 (+6),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 22148 (+54) од,

спеціальна техніка - 2738 (+1).

Як повідомлялося, українські Сили оборони здійснили потужний удар по російському аеродрому Морозовськ в РФ. Сталося влучання в склади, де зберігалися керовані авіаційні бомби.

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