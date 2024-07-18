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Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених за добу окупантів

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених за добу окупантів

Втрати РФ складають вже майже 564 тис. окупантів. / Фото: Associated Press

Знищено ще сім танків росіян та 50 БпЛА.

Станом на ранок 18 липня 2024-го ЗСУ знищили 563 640 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 563 640 (+1130) осіб, 
  • танків - 8245 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 15883 (+12) од,
  • артилерійських систем - 15465 (+54) од,
  • РСЗВ - 1120 (+0) од,
  • засоби ППО - 893 (+0) од,
  • літаків - 361 (+0) од,
  • гелікоптерів - 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12274 (+50),
  • крилаті ракети - 2398 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 20833 (+92) од,
  • спеціальна техніка - 2593 (+7).

Як повідомлялося, війська РФ вдруге захопили Урожайне на Донеччині. Зараз росіяни намагаються там закріпитися та підтягнути резерви.

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