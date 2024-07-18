Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених за добу окупантів

Знищено ще сім танків росіян та 50 БпЛА.
Станом на ранок 18 липня 2024-го ЗСУ знищили 563 640 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 563 640 (+1130) осіб,
- танків - 8245 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 15883 (+12) од,
- артилерійських систем - 15465 (+54) од,
- РСЗВ - 1120 (+0) од,
- засоби ППО - 893 (+0) од,
- літаків - 361 (+0) од,
- гелікоптерів - 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12274 (+50),
- крилаті ракети - 2398 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 20833 (+92) од,
- спеціальна техніка - 2593 (+7).
Як повідомлялося, війська РФ вдруге захопили Урожайне на Донеччині. Зараз росіяни намагаються там закріпитися та підтягнути резерви.