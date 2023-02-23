Втрати армії РФ наближаються до 146 тисяч: за добу ліквідували ще 790​​​​​​​ солдатів

Від 24 лютого 2022-го до 22 лютого 2023-го ЗСУ знищили 145 850 ​​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 790 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ орієнтовно складають:

особового складу - близько 145 850 (+790) осіб ліквідовано,

танків - 3350 (+16) од,

бойових броньованих машин - 6593 (+24) од,

артилерійських систем - 2352 (+7) од,

РСЗВ - 471 (+0) од,

засоби ППО - 244 (+1) од,

літаків - 299 (+0) од,

гелікоптерів - 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2029 (+3),

крилаті ракети - 873 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5215 (+3) од,

спеціальна техніка - 228 (+2).

Нагадаємо, минулої доби, 22 лютого, українські захисники відбили близько 90 атак противника. Водночас окупанти провалили наступ на двох напрямках. Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах.

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