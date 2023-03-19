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Втрати армії РФ наближаються до 165 тисяч: ліквідовано ще 710 солдатів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Втрати армії РФ наближаються до 165 тисяч: ліквідовано ще 710 солдатів

Фото: Associated Press

За добу знищено 21 ворожий танк.

Від 24 лютого 2022-го до 18 березня 2023-го ЗСУ знищили 164 910 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 710 військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:

  • собового складу - близько 164 910 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків - 3532 (+21) од,
  • бойових броньованих машин - 6853 (+23) од,
  • артилерійських систем - 2568 (+8) од,
  • РСЗВ - 507 (+1) од,
  • засоби ППО - 268 (+3) од,
  • літаків - 305 (+0) од,
  • гелікоптерів - 290 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2159 (+0),
  • крилаті ракети - 907 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5408 (+4) од,
  • спеціальна техніка - 262 (+3).

Нагадаємо, розпочалася 389-та доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької та Луганської областей. Протягом минулої доби нашими захисниками було відбито 83 атаки на цій ділянці фронту. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

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Дата публікації
Перегляди
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