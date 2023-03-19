Втрати армії РФ наближаються до 165 тисяч: ліквідовано ще 710 солдатів

Від 24 лютого 2022-го до 18 березня 2023-го ЗСУ знищили 164 910 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 710 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:

собового складу - близько 164 910 (+710) осіб ліквідовано,

танків - 3532 (+21) од,

бойових броньованих машин - 6853 (+23) од,

артилерійських систем - 2568 (+8) од,

РСЗВ - 507 (+1) од,

засоби ППО - 268 (+3) од,

літаків - 305 (+0) од,

гелікоптерів - 290 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2159 (+0),

крилаті ракети - 907 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5408 (+4) од,

спеціальна техніка - 262 (+3).

Нагадаємо, розпочалася 389-та доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької та Луганської областей. Протягом минулої доби нашими захисниками було відбито 83 атаки на цій ділянці фронту. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

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