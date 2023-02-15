Втрати армії РФ наближаються до 140 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 690 солдатів

Від 24 лютого 2022-го до 15 лютого 2023-го ЗСУ знищили 139 770 ​​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 690 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

близько139 770 (+690) осіб ліквідовано,

танків - 3290 (+4) од,

бойових броньованих машин - 6507 (+7) од,

артилерійських систем - 2303 (+4) од,

РСЗВ - 466 (+0) од,

засоби ППО - 236 (+2) од,

літаків - 298 (+0) од,

гелікоптерів - 286 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2011 (+0),

крилаті ракети - 857 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5161 (+6) од,

спеціальна техніка - 219 (+1).

Нагадаємо, 15 лютого розпочалася 357 доба російського широкомасштабного вторгнення. Армія агресорки Росії намагається взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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