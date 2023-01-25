Втрати армії РФ перевалили за 123 тисячі: за добу ЗСУ ліквідували 910 росіян

Від 24 лютого 2022-го до 25 січня 2023-го Збройні сили України знищили 123 080 окупантів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано 910 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

особового складу - близько 123 080 (+910) осіб ліквідовано,

танків - 3161 (+9) од,

бойових броньованих машин - 6307 (+23) од,

артилерійських систем - 2154 (+6) од,

РСЗВ - 450 (+2) од,

засоби ППО - 220 (+0) од,

літаків - 290 (+1) од,

гелікоптерів - 281 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1902 (+5),

крилаті ракети - 749 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4967 (+23) од,

спеціальна техніка - 194 (+0).

Нагадаємо, розпочалася 336 доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог, зазнаючи численних втрат, не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському - обороняється.

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