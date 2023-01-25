Втрати армії РФ перевалили за 123 тисячі: за добу ЗСУ ліквідували 910 росіян

Знищено дев'ять ворожих танків.
Від 24 лютого 2022-го до 25 січня 2023-го Збройні сили України знищили 123 080 окупантів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано 910 російських військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
- особового складу - близько 123 080 (+910) осіб ліквідовано,
- танків - 3161 (+9) од,
- бойових броньованих машин - 6307 (+23) од,
- артилерійських систем - 2154 (+6) од,
- РСЗВ - 450 (+2) од,
- засоби ППО - 220 (+0) од,
- літаків - 290 (+1) од,
- гелікоптерів - 281 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1902 (+5),
- крилаті ракети - 749 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4967 (+23) од,
- спеціальна техніка - 194 (+0).
Нагадаємо, розпочалася 336 доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог, зазнаючи численних втрат, не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському - обороняється.
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