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Втрати армії РФ наближаються до 126 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 800 росіян

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Втрати армії РФ наближаються до 126 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 800 росіян

Фото: gettyimages.com

Знищено один ворожий гелікоптер.

Від 24 лютого 2022-го до 28 січня 2023-го Збройні сили України знищили 125 510 окупантів армії агресорки Російської Федерації. За добу ліквідовано 800 російських військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

  • особового складу - близько125 510 (+800) осіб ліквідовано,
  • танків - 3189 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 6344 (+4) од,
  • артилерійських систем - 2188 (+8) од,
  • РСЗВ - 453 (+1) од,
  • засоби ППО -  221 (+0) од,
  • літаків - 293 (+1) од,
  • гелікоптерів - 284 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+6),
  • крилаті ракети - 796 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн -  5027 (+26) од,
  • спеціальна техніка - 199 (+0).

Нагадаємо, розпочалася 339 доба російського широкомасштабного вторгнення. Армія РФ продовжує вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Підрозділи Сил оборони відбили низку атак окупантів. Зокема, біля Білогорівки Луганської області, а також Бахмута, Водяного, Вугледара  Донецької області.

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Дата публікації
Перегляди
1271
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