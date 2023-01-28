Втрати армії РФ наближаються до 126 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 800 росіян

Знищено один ворожий гелікоптер.

Від 24 лютого 2022-го до 28 січня 2023-го Збройні сили України знищили 125 510 окупантів армії агресорки Російської Федерації. За добу ліквідовано 800 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

особового складу - близько125 510 (+800) осіб ліквідовано,

танків - 3189 (+7) од,

бойових броньованих машин - 6344 (+4) од,

артилерійських систем - 2188 (+8) од,

РСЗВ - 453 (+1) од,

засоби ППО - 221 (+0) од,

літаків - 293 (+1) од,

гелікоптерів - 284 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+6),

крилаті ракети - 796 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5027 (+26) од,

спеціальна техніка - 199 (+0).

Нагадаємо, розпочалася 339 доба російського широкомасштабного вторгнення. Армія РФ продовжує вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Підрозділи Сил оборони відбили низку атак окупантів. Зокема, біля Білогорівки Луганської області, а також Бахмута, Водяного, Вугледара Донецької області.

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