Втрати армії РФ наближаються до 126 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 800 росіян

Знищено один ворожий гелікоптер.
Від 24 лютого 2022-го до 28 січня 2023-го Збройні сили України знищили 125 510 окупантів армії агресорки Російської Федерації. За добу ліквідовано 800 російських військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
- особового складу - близько125 510 (+800) осіб ліквідовано,
- танків - 3189 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 6344 (+4) од,
- артилерійських систем - 2188 (+8) од,
- РСЗВ - 453 (+1) од,
- засоби ППО - 221 (+0) од,
- літаків - 293 (+1) од,
- гелікоптерів - 284 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+6),
- крилаті ракети - 796 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5027 (+26) од,
- спеціальна техніка - 199 (+0).
Нагадаємо, розпочалася 339 доба російського широкомасштабного вторгнення. Армія РФ продовжує вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Підрозділи Сил оборони відбили низку атак окупантів. Зокема, біля Білогорівки Луганської області, а також Бахмута, Водяного, Вугледара Донецької області.
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