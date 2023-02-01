Втрати армії РФ перевалили за 128 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 920 росіян

Знищено вісіс ворожих танків.
Від 24 лютого 2022-го до 1 лютого 2023-го ЗСУ знищили 128 420 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 920 російських військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
- особового складу - близько 128 420 (+920) осіб ліквідовано,
- танків - 3209 (+8) од,
- бойових броньованих машин - 6382 (+4) од,
- артилерійських систем - 2207 (+10) од,
- РСЗВ - 458 (+4) од,
- засоби ППО - 221 (+0) од,
- літаків - 293 (+0) од,
- гелікоптерів - 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+0),
- крилаті ракети - 796 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5061 (+13) од,
- спеціальна техніка - 200 (+0).
Нагадаємо, 1 лютого розпочалася 343 доба російського широкомасштабного вторгнення. Минулої доби, 31 січня, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямполівка, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка та Парасковіївка Донецької області.
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