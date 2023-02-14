Втрати армії РФ перевалили за 139 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 740 солдатів

Від 24 лютого 2022-го до 14 лютого 2023-го ЗСУ знищили 139 080 ​​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 740 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

особового складу - близько 139 080 (+740) осіб ліквідовано,

танків - 3286 (+3) од,

бойових броньованих машин - 6500 (+8) од,

артилерійських систем - 2299 (+9) од,

РСЗВ - 466 (+1) од,

засоби ППО - 234 (+0) од,

літаків - 298 (+2) од,

гелікоптерів - 286 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2011 (+4),

крилаті ракети - 857 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5155 (+5) од,

спеціальна техніка - 218 (+1).

Нагадаємо, 14 лютого розпочалася 356 доба російського широкомасштабного вторгнення. Армія агресорки Росії продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Читайте також:

Харків, Куп’янськ і Вовчанськ під прицілом окупантів