Втрати армії РФ перевалили за 139 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 740 солдатів

Знищено два літаки ворога.
Від 24 лютого 2022-го до 14 лютого 2023-го ЗСУ знищили 139 080 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 740 російських військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
- особового складу - близько 139 080 (+740) осіб ліквідовано,
- танків - 3286 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 6500 (+8) од,
- артилерійських систем - 2299 (+9) од,
- РСЗВ - 466 (+1) од,
- засоби ППО - 234 (+0) од,
- літаків - 298 (+2) од,
- гелікоптерів - 286 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2011 (+4),
- крилаті ракети - 857 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5155 (+5) од,
- спеціальна техніка - 218 (+1).
Нагадаємо, 14 лютого розпочалася 356 доба російського широкомасштабного вторгнення. Армія агресорки Росії продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
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