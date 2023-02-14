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Втрати армії РФ перевалили за 139 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 740 солдатів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Втрати армії РФ перевалили за 139 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 740 солдатів

Фото: Associated Press

Знищено два літаки ворога.

Від 24 лютого 2022-го до 14 лютого 2023-го ЗСУ знищили 139 080 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 740 російських військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

  • особового складу - близько 139 080 (+740) осіб ліквідовано,
  • танків - 3286 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 6500 (+8) од,
  • артилерійських систем - 2299 (+9) од,
  • РСЗВ - 466 (+1) од,
  • засоби ППО - 234 (+0) од,
  • літаків - 298 (+2) од,
  • гелікоптерів - 286 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2011 (+4),
  • крилаті ракети - 857 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5155 (+5) од,
  • спеціальна техніка - 218 (+1).

Нагадаємо, 14 лютого розпочалася 356 доба російського широкомасштабного вторгнення. Армія агресорки Росії продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Дата публікації
Перегляди
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