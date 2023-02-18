Втрати армії РФ перевалили за 142 тисячі: за добу ЗСУ ліквідували понад тисячу солдатів

Знищено два ворожі засоби ППО.
Від 24 лютого 2022-го до 18 лютого 2023-го ЗСУ знищили 142 270 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 1010 російських військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу - близько 142 270 (+1010) осіб ліквідовано,
- танків - 3303 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 6533 (+13) од,
- артилерійських систем - 2326 (+4) од,
- РСЗВ - 469 (+2) од,
- засоби ППО - 243 (+2) од,
- літаків - 298 (+0) од,
- гелікоптерів - 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2016 (+3),
- крилаті ракети - 871 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5196 (+9) од,
- спеціальна техніка - 223 (+2).
Нагадаємо, розпочався 360 день російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
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