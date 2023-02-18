Втрати армії РФ перевалили за 142 тисячі: за добу ЗСУ ліквідували понад тисячу солдатів

Від 24 лютого 2022-го до 18 лютого 2023-го ЗСУ знищили 142 270 ​​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 1010 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:

особового складу - близько 142 270 (+1010) осіб ліквідовано,

танків - 3303 (+5) од,

бойових броньованих машин - 6533 (+13) од,

артилерійських систем - 2326 (+4) од,

РСЗВ - 469 (+2) од,

засоби ППО - 243 (+2) од,

літаків - 298 (+0) од,

гелікоптерів - 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2016 (+3),

крилаті ракети - 871 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5196 (+9) од,

спеціальна техніка - 223 (+2).

Нагадаємо, розпочався 360 день російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Читайте також:

Аналіз мапи від Олександра Коваленка: 17 лютого на фронті