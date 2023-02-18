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Втрати армії РФ перевалили за 142 тисячі: за добу ЗСУ ліквідували понад тисячу солдатів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Втрати армії РФ перевалили за 142 тисячі: за добу ЗСУ ліквідували понад тисячу солдатів

Фото: Associated Press

Знищено два ворожі засоби ППО.

Від 24 лютого 2022-го до 18 лютого 2023-го ЗСУ знищили 142 270 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 1010 російських військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:

  • особового складу - близько 142 270 (+1010) осіб ліквідовано,
  • танків - 3303 (+5) од,
  • бойових броньованих машин -  6533 (+13) од,
  • артилерійських систем - 2326 (+4) од,
  • РСЗВ - 469 (+2) од,
  • засоби ППО -  243 (+2) од,
  • літаків - 298 (+0) од,
  • гелікоптерів - 287 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2016 (+3),
  • крилаті ракети - 871 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5196 (+9) од,
  • спеціальна техніка - 223 (+2).

Нагадаємо, розпочався 360 день російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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Дата публікації
Перегляди
1455
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