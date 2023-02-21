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Втрати армії РФ перевалили за 144 тисячі: за добу ЗСУ ліквідували ще 760 солдатів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Втрати армії РФ перевалили за 144 тисячі: за добу ЗСУ ліквідували ще 760 солдатів

Фото: Associated Press

Знищено 10 ворожих танків.

Від 24 лютого 2022-го до 21 лютого 2023-го ЗСУ знищили 144 440 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 760 російських військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:

  • особового складу - близько 144 440 (+760) осіб ліквідовано,
  • танків - 3326 (+10) од,
  • бойових броньованих машин - 6562 (+9) од,
  • артилерійських систем  - 2338 (+4) од,
  • РСЗВ - 471 (+0) од,
  • засоби ППО - 243 (+0) од,
  • літаків - 299 (+0) од,
  • гелікоптерів - 287 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2023 (+5),
  • крилаті ракети -  873 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5210 (+1) од,
  • спеціальна техніка -  226 (+1).

Нагадаємо, 21 лютого розпочалася 363 доба російського широкомасштабного вторгнення. Армія агресорки Росії зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках у районах Невського, Бахмута, Новобахмутівки, Водяного та Мар’їнки.

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Дата публікації
Перегляди
1221
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