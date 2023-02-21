Втрати армії РФ перевалили за 144 тисячі: за добу ЗСУ ліквідували ще 760 солдатів

Знищено 10 ворожих танків.
Від 24 лютого 2022-го до 21 лютого 2023-го ЗСУ знищили 144 440 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 760 російських військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу - близько 144 440 (+760) осіб ліквідовано,
- танків - 3326 (+10) од,
- бойових броньованих машин - 6562 (+9) од,
- артилерійських систем - 2338 (+4) од,
- РСЗВ - 471 (+0) од,
- засоби ППО - 243 (+0) од,
- літаків - 299 (+0) од,
- гелікоптерів - 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2023 (+5),
- крилаті ракети - 873 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5210 (+1) од,
- спеціальна техніка - 226 (+1).
Нагадаємо, 21 лютого розпочалася 363 доба російського широкомасштабного вторгнення. Армія агресорки Росії зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках у районах Невського, Бахмута, Новобахмутівки, Водяного та Мар’їнки.
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