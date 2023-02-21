Втрати армії РФ перевалили за 144 тисячі: за добу ЗСУ ліквідували ще 760 солдатів

Від 24 лютого 2022-го до 21 лютого 2023-го ЗСУ знищили 144 440 ​​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 760 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:

особового складу - близько 144 440 (+760) осіб ліквідовано,

танків - 3326 (+10) од,

бойових броньованих машин - 6562 (+9) од,

артилерійських систем - 2338 (+4) од,

РСЗВ - 471 (+0) од,

засоби ППО - 243 (+0) од,

літаків - 299 (+0) од,

гелікоптерів - 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2023 (+5),

крилаті ракети - 873 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5210 (+1) од,

спеціальна техніка - 226 (+1).

Нагадаємо, 21 лютого розпочалася 363 доба російського широкомасштабного вторгнення. Армія агресорки Росії зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках у районах Невського, Бахмута, Новобахмутівки, Водяного та Мар’їнки.

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