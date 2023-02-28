Втрати армії РФ перевалили за 149 тисяч: за добу ліквідували ще 550 солдатів

Знищено ще три танки.

Від 24 лютого 2022-го до 28 лютого 2023-го ЗСУ знищили 149 240 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 550 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ орієнтовно складають:

особового складу - близько 149 240 (+550) осіб ліквідовано,

танків - 3388 (+3) од,

бойових броньованих машин - 6630 (+9) од,

артилерійських систем - 2383 (+3) од,

РСЗВ - 478 (+3) од,

засоби ППО - 247 (+0) од,

літаків - 300 (+0) од,

гелікоптерів - 288 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2051 (+3),

крилаті ракети - 873 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5252 (+4) од,

спеціальна техніка - 230 (+0).

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили понад 60 атак армії агресорки Росії кількох напрямках. Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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