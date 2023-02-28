Втрати армії РФ перевалили за 149 тисяч: за добу ліквідували ще 550 солдатів

Знищено ще три танки.
Від 24 лютого 2022-го до 28 лютого 2023-го ЗСУ знищили 149 240 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 550 російських військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ орієнтовно складають:
- особового складу - близько 149 240 (+550) осіб ліквідовано,
- танків - 3388 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 6630 (+9) од,
- артилерійських систем - 2383 (+3) од,
- РСЗВ - 478 (+3) од,
- засоби ППО - 247 (+0) од,
- літаків - 300 (+0) од,
- гелікоптерів - 288 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2051 (+3),
- крилаті ракети - 873 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5252 (+4) од,
- спеціальна техніка - 230 (+0).
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили понад 60 атак армії агресорки Росії кількох напрямках. Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
Читайте також:
- Лукашенко заявив, що відчуває "унікальний момент" для завершення війни в Україні
- Пошкодження літака РФ А-50: Жданов пояснив, чому для Росії це - великий удар
- Місто стоїть, але для наступу ЗСУ не вистачає зброї: військовий розповів про ситуацію в Бахмуті