Втрати армії РФ перевалили за 150 тисяч: за добу ліквідували ще 715 солдатів

Знищено ще три дрони.

Від 24 лютого 2022-го до 2 березня 2023-го ЗСУ знищили 150 605 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 715 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

особового складу - близько 150 605 (+715) осіб ліквідовано,

танків - 3397 (+2) од,

бойових броньованих машин - 6658 (+20) од,

артилерійських систем - 2398 (+5) од,

РСЗВ - 480 (+1) од,

засоби ППО - 247 (+0) од,

літаків - 300 (+0) од,

гелікоптерів - 288 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2058 (+3),

крилаті ракети - 873 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5264 (+7) од,

спеціальна техніка - 230 (+0).

Нагадаємо, розпочалася 372 друга доба російського широкомасштабного вторгнення. Армія агресорки Росії зосереджує основні зусилля ворог на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ЗСУ відбили понад 170 атак противника на напрямках.

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