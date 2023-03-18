Втрати армії РФ перевалили за 164 тисячі: за добу ліквідовано майже 900 солдатів

Вдалося знищити ще п'ять танків росіян.
Від 24 лютого 2022-го до 18 березня 2023-го ЗСУ знищили 164 200 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 880 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі.
Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу - близько 164 200 (+880) осіб ліквідовано,
- танків - 3511 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 6830 (+7) од,
- артилерійських систем - 2560 (+8) од,
- РСЗВ - 506 (+2) од,
- засоби ППО - 265 (+0) од,
- літаків - 305 (+0) од,
- гелікоптерів - 290 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2159 (+14),
- крилаті ракети - 907 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5404 (+3) од,
- спеціальна техніка - 259 (+1).
Нагадаємо, триває 388-ма доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше, залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Противник завдав 34 авіаційних удари. 11 з них - із застосуванням БПЛА.
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