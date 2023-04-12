Втрати армії РФ перевалили за 180 тисяч: за добу ліквідовано ще 730 росіян

Знищено ще два ворожі дрони.

Від 24 лютого 2022-го до 12 квітня 2023-го ЗСУ знищили 180 050 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 730 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

особового складу - близько 180 050 (+730) осіб ліквідовано,

танків - 3646 (+2) од,

бойових броньованих машин - 7043 (+5) од,

артилерійських систем - 2770 (+5) од,

РСЗВ - 535 (+0) од,

засоби ППО - 282 (+0) од,

літаків - 307 (+0) од,

гелікоптерів - 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2334 (+2),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5630 (+10) од,

спеціальна техніка - 319 (+3).

Нагадаємо, розпочалася 413 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Армія РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито 72 атаки противника на зазначених напрямках.

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