Втрати армії РФ перевалили за 185 тисяч: за добу знищено ще 630 солдатів

Від 24 лютого 2022-го до 21 квітня 2023-го ЗСУ знищили 185 050 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 630 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько/ about 185 050 (+630) осіб ліквідовано,

танків - 3668 (+1) од,

бойових броньованих машин - 7126 (+6) од,

артилерійських систем - 2827 (+2) од,

РСЗВ - 539 (+0) од,

засоби ППО - 285 (+0) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2394 (+8),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5713 (+6) од,

спеціальна техніка - 334 (+2).

Нагадаємо, ЗСУ відбили 60 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут. Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосердження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 пунктів управління противника.

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