Втрати армії РФ перевалили за 185 тисяч: за добу знищено ще 630 солдатів

ЗСУ вдалося збити вісім ворожих дронів.
Від 24 лютого 2022-го до 21 квітня 2023-го ЗСУ знищили 185 050 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 630 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько/ about 185 050 (+630) осіб ліквідовано,
- танків - 3668 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 7126 (+6) од,
- артилерійських систем - 2827 (+2) од,
- РСЗВ - 539 (+0) од,
- засоби ППО - 285 (+0) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2394 (+8),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5713 (+6) од,
- спеціальна техніка - 334 (+2).
Нагадаємо, ЗСУ відбили 60 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут. Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосердження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 пунктів управління противника.