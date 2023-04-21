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Втрати армії РФ перевалили за 185 тисяч: за добу знищено ще 630 солдатів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Втрати армії РФ перевалили за 185 тисяч: за добу знищено ще 630 солдатів

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

ЗСУ вдалося збити вісім ворожих дронів.

Від 24 лютого 2022-го до 21 квітня 2023-го ЗСУ знищили 185 050  солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 630 військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько/ about 185 050 (+630) осіб ліквідовано,
  • танків - 3668 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 7126 (+6) од,
  • артилерійських систем - 2827 (+2) од,
  • РСЗВ - 539 (+0) од,
  • засоби ППО - 285 (+0) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2394 (+8),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5713 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 334 (+2).

Нагадаємо, ЗСУ відбили 60 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут. Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосердження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 пунктів управління противника.

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Дата публікації
Перегляди
583
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