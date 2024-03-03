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Втрати армії РФ перевищили чисельність її початкового угруповання в Україні – британська розвідка

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Втрати армії РФ перевищили чисельність її початкового угруповання в Україні – британська розвідка

Втрати РФ у війні в Україні / Фото: Associated Press

За даними британської розвідки, лютий 2024 року став найкривавішим для російської армії за середньодобовими втратами особового складу за весь час війни в Україні.

На сьогоднішній день Росія, швидше за все, втратила понад 355 000 людей убитими та пораненими під час війни в Україні, що перевершує її початкові сили на момент вторгнення в Україну.

Про це повідомило Міноборони Великобританії на своїй сторінці у соціальній мережі X із посиланням на власні розвіддані.

За даними британської розвідки на 3 березня 2024 року, середньодобова кількість російських втрат (убитих та поранених) в Україні протягом лютого 2024 року була найвищою з початку війни і становила 983 особи на день. Міноборони Великобританії представило графік, на якому показано середньодобову кількість втрат російського особового складу у війні з березня 2022 по лютий 2024 року.
Середньодобові втрати РФ у живій силі / © Twitter/Ministry of Defence
Середньодобові втрати РФ у живій силі / Фото: Twitter/Ministry of Defence

Нагадаємо, британська розвідка оцінила наслідки втрати літаків А-50 для РФ. На думку аналітиків, Росія може спробувати повернути на озброєння раніше законсервовані планери А-50, аби покращити ситуацію.

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