Втрати армії РФ перевищили чисельність її початкового угруповання в Україні – британська розвідка

На сьогоднішній день Росія, швидше за все, втратила понад 355 000 людей убитими та пораненими під час війни в Україні, що перевершує її початкові сили на момент вторгнення в Україну.

Про це повідомило Міноборони Великобританії на своїй сторінці у соціальній мережі X із посиланням на власні розвіддані.

У два роки conflict, російські лови матчу, і в багатьох випадках surpass, що сприймається його орієнтиром сили.



Russia's killed and wounded are likely 350,000 personnel.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/1XyL9Ppg3G — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 3, 2024

Середньодобові втрати РФ у живій силі / Фото: Twitter/Ministry of Defence

За даними британської розвідки на 3 березня 2024 року, середньодобова кількість російських втрат (убитих та поранених) в Україні протягом лютого 2024 року була найвищою з початку війни і становила 983 особи на день. Міноборони Великобританії представило графік, на якому показано середньодобову кількість втрат російського особового складу у війні з березня 2022 по лютий 2024 року.

Нагадаємо, британська розвідка оцінила наслідки втрати літаків А-50 для РФ. На думку аналітиків, Росія може спробувати повернути на озброєння раніше законсервовані планери А-50, аби покращити ситуацію.

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