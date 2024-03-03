Втрати армії РФ перевищили чисельність її початкового угруповання в Україні – британська розвідка

За даними британської розвідки, лютий 2024 року став найкривавішим для російської армії за середньодобовими втратами особового складу за весь час війни в Україні.
На сьогоднішній день Росія, швидше за все, втратила понад 355 000 людей убитими та пораненими під час війни в Україні, що перевершує її початкові сили на момент вторгнення в Україну.
Про це повідомило Міноборони Великобританії на своїй сторінці у соціальній мережі X із посиланням на власні розвіддані.
У два роки conflict, російські лови матчу, і в багатьох випадках surpass, що сприймається його орієнтиром сили.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 3, 2024
Russia's killed and wounded are likely 350,000 personnel.
#StandWithUkraine pic.twitter.com/1XyL9Ppg3G
Нагадаємо, британська розвідка оцінила наслідки втрати літаків А-50 для РФ. На думку аналітиків, Росія може спробувати повернути на озброєння раніше законсервовані планери А-50, аби покращити ситуацію.
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