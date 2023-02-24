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Втрати армії РФ становлять майже 147 тисяч: за добу ліквідували ще 970​​​​​​​ солдатів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Втрати армії РФ становлять майже 147 тисяч: за добу ліквідували ще 970​​​​​​​ солдатів

Фото: Associated Press

Знищено ще три ППО.

Від 24 лютого 2022-го до 24 лютого 2023-го ЗСУ знищили 146 820 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 970 російських військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ орієнтовно складають:

  • особового складу - близько 146 820 (+970) осіб ліквідовано,
  • танків - 3363 (+13) од,
  • бойових броньованих машин - 6600 (+7) од,
  • артилерійських систем - 2363 (+11) од,
  • РСЗВ - 474 (+3) од,
  • засоби ППО - 247 (+3) од,
  • літаків - 299 (+0) од,
  • гелікоптерів - 287 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2033 (+4),
  • крилаті ракети - 873 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5224 (+9) од,
  • спеціальна техніка - 229 (+1).

Нагадаємо, основні зусилля Росія нині зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили близько 100 атак противника на зазначених напрямках.

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Дата публікації
Перегляди
5581
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