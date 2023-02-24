Втрати армії РФ становлять майже 147 тисяч: за добу ліквідували ще 970​​​​​​​ солдатів

Знищено ще три ППО.

Від 24 лютого 2022-го до 24 лютого 2023-го ЗСУ знищили 146 820 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 970 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ орієнтовно складають:

особового складу - близько 146 820 (+970) осіб ліквідовано,

танків - 3363 (+13) од,

бойових броньованих машин - 6600 (+7) од,

артилерійських систем - 2363 (+11) од,

РСЗВ - 474 (+3) од,

засоби ППО - 247 (+3) од,

літаків - 299 (+0) од,

гелікоптерів - 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2033 (+4),

крилаті ракети - 873 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5224 (+9) од,

спеціальна техніка - 229 (+1).

Нагадаємо, основні зусилля Росія нині зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили близько 100 атак противника на зазначених напрямках.

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