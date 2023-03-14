Втрати армії РФ вже перевалили за 160 тисяч: ліквідовано ще 740 солдатів

Знищено ще десять танків.
Від 24 лютого 2022-го до 14 березня 2023-го ЗСУ знищили 160 540 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 740 російських військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі.
Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу - близько 160540 (+740) осіб ліквідовано,
- танків - 3484 (+10) од,
- бойових броньованих машин - 6789 (+15) од,
- артилерійських систем - 2519 (+16) од,
- РСЗВ - 495 (+2) од,
- засоби ППО - 260 (+1) од,
- літаків - 304 (+0) од,
- гелікоптерів - 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2120 (+11),
- крилаті ракети - 907 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5367 (+13) од,
- спеціальна техніка - 256 (+5).
Нагадаємо, розпочалася 384 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках.
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