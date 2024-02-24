Втрати армії РФ за два роки війни стали абсолютним рекордом: аналіз військового експерта

ЗСУ за два роки війни знищили понад 409 тисяч солдатів окупаційної армії Росії.

Окупаційна армія Росія зазнала колосальних втрат під час повномасштабного вторгнення до України, як у живій силі так і військовій техніці. Втрати вважаються наймасштабнішими не лише в історії РФ, а й СРСР після Другої світової війни.

Про це йдеться у матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA та військового експерта Олександра Коваленка.

За словами експерта, у певні місяці російська армія втрачала стільки особового складу чи танків, скільки не налічується навіть у деяких арміях країн НАТО.

Втрати особового складу ЗС РФ

Рекордним показником втрат особового складу в росіян за два роки повномасштабної війни проти України став грудень 2023 року – 29 970 осіб. Другим за кількістю знищених окупантів був листопад 2023 року – 28 550, третім – січень 2024 року – 26 220.

Втрати танків

Найбільше окупанти втратили танків у жовтні 2023 року – 521. Це, наприклад, у 2,5 рази більше, ніж танків, які має на озброєнні Велика Британія.

"Саме тоді почався наступ окупантів на Авдіївку. На прорив укріпрайону було кинуто сотні одиниць техніки. Перша хвиля наступу провалилася з тріском, а кількість втрачених основних бойових танків перевищила сотню лише у районі цього міста.

Наступні штурмові дії у напрямку Авдіївки не містили такої кількості ОБТ, що було зумовлено неможливістю так швидко компенсувати втрати", - пише Коваленко.

З урахуванням протяжності фронту й площі самої Авдіївки у співвідношенні із силами та засобами, які тоді залучили окупанти, цей танковий прорив можна вважати найганебнішим в історії воєн та конфліктів.

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Втрати ББМ

Найбільше бойових броньованих машин російські окупанти втратили у березні 2022-го – 889. Це більше, ніж, наприклад, стоїть на озброєнні ББМ VBCI в армії Франції.

Нині ж ББМ у зоні бойових дій стає дедалі менше, оскільки компенсацію втрат російський військово-промисловий комплекс неспроможний витягнути до рівня щомісячних потреб. Із цього випливає, що навряд чи колись березневий рекорд 2022-го буде побито.

Втрати ствольної артилерії

Російські окупаційні війська втратили найбільше ствольної артилерії у вересні 2023 року – 947. Це більше, ніж є на озброєнні армії Італії.

Такий показник став наслідком погіршення якості самих артсистем, що поставляються російським окупаційним військам, серед яких стало переважати дедалі більше буксируючих гаубиць, знятих із консервації. Низька точність, відсутність мобільності, мала дальність ураження цілей – усе це позначилося на показниках втрат. І позначатиметься надалі.

Втрати РСЗВ

Рекордним за показником втрат реактивних систем залпового вогню в армії Росії став липень 2023 року – 67. До нього дуже близьким був листопад – 66, і вересень – 63.

Втрати ППО

Найбільше російські окупанти втратили ППО у липні 2023 року – 73. Це був самий розпал наступу Сил оборони України в Запорізькій області. І щоб зменшити роботу БПЛА та української авіації по лінії бойового зіткнення, росіяни підтягували свої засоби ближче до зони ризику.

Завдяки саме цим діям ЗСУ послабили компоненту ППО не тільки в зоні бойових дій, а й у самій Росії. Адже окупантам, щоб компенсувати втрати, довелося перекидати ППО з території РФ – у такий спосіб оголюючи внутрішній російський повітряний простір.

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"Як бачимо, російська армія в Україні зазнала не лише наймасштабніших історичних втрат, а й репутаційних. У Європі побачили, як військова машина, здавалося б із безмежними ресурсами, втрачала на місяць стільки техніки, скільки ніколи не було на озброєнні у деяких країн НАТО. Кожен із цих епізодів чітко показує, наскільки відчайдушна та безкомпромісна боротьба ведеться в Україні за виживання нації та скільки ресурсів, як людських, так і технічних, не шкодує Росія, щоб цю націю знищити", - резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, за даними Генштабу, втрати армії РФ станом на ранок 24 лютого 2024 року становлять 409 010 солдатів. За минулу добу було ліквідовано ще 770 військових.

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