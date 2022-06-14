"Втрати болісні, але потрібно триматись": Зеленський повідомив про жорстокі бої у Сєвєродонецьку

Українська армія веде бої на Донбасі.
За минулу добу в битві на Донбасі кардинальних змін не відбулось.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 14 червня у своєму традиційному відеозверненні увечері.
"Найбільш жорстокі бої в Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч – як і раніше. Втрати болісні. Але потрібно триматись", – зазначив він.
Раніше Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари по заходу України і заявив, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя.
Нагадаємо, відомий київський активіст і громадський діяч Роман Ратушний загинув у бою під Ізюмом Харківської області 9 червня.
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