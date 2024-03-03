Втрати колосальні: з'явилися подробиці наслідків "бавовни" у Феодосії

У Феодосії у ніч проти 3 березня пролунали вибухи.
У тимчасово окупованій Феодосії у ніч проти 3 березня пролунали вибухи. Внаслідок атаки було знищено нафтопровід окупантів.
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
"Агенти з окупаційних органів влади повідомляють, що сьогодні вночі був приліт по нафтопроводу у місті. Наслідки усували до самого ранку. Втрати колосальні", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 3 березня у районі Феодосії пролунали вибухи.
Окупанти перекрили рух трасою районі Феодосії.
Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук прокоментував нічну "бавовну" у Феодосії. Він зазначив, що Сили оборони свою роботу виконують, адже в України з'явились інструменти вогневого ураження.
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