Втрати колосальні: з'явилися подробиці наслідків "бавовни" у Феодосії

У Феодосії у ніч проти 3 березня пролунали вибухи.

У тимчасово окупованій Феодосії у ніч проти 3 березня пролунали вибухи. Внаслідок атаки було знищено нафтопровід окупантів.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Агенти з окупаційних органів влади повідомляють, що сьогодні вночі був приліт по нафтопроводу у місті. Наслідки усували до самого ранку. Втрати колосальні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 3 березня у районі Феодосії пролунали вибухи.

Окупанти перекрили рух трасою районі Феодосії.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук прокоментував нічну "бавовну" у Феодосії. Він зазначив, що Сили оборони свою роботу виконують, адже в України з'явились інструменти вогневого ураження.

Читайте також провідні новини дня: