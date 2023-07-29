Втрати Leopard: скільки та як пошкоджені танки на війні – експерт розповів деталі

Російська пропаганда вже неодноразово заявляла про "знищення 100 500 одиниць нікчемних Leopard 2". Проте, на відміну від пропагандистів, які один танк показують з різних ракурсів і "атакують" по кілька разів на день "Ланцетами" є більш об'єктивна та верифікована інформація про втрати Leopard 2 на фронті.

Про у своєму Telegram-каналі розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

Так, за даними Oryx (нідерландський сайт розвідки на основі відкритих джерел оборонної тематики та дослідницька група з питань війни - ред.), від червня ЗСУ втратили 11 танків Leopard 2А4/6 та три машини розмінування Leopard 2R.

"Але, втратили, це не означає "знищено", як верещать росіяни. Знищеними можна вважати три танка та одну машину розмінування, а вісім танків та дві машини розмінування – пошкоджені. Тобто майже за два місяці активних бойових дій втрати, скажімо так, не епічних масштабів", - наголосив експерт.

Коваленко також нагадав, що за цей самий період часу було знищено 12 російських Т-80БВМ.

Експерт пояснив, що основна причина втрат Leopard 2 – це не пошкодження іншим танком чи протитанковим ракетним комплексом, а підрив на мінах.

За його словами, у 1980-х роках саме гусеничні ланцюги Leopard 2А4 вважалися найстійкішими до підриву на радянських мінах ТМ-62. Міцність гусеничного ланцюга Leopard 2А4 була в 1,25 раза вищою за показники Т-80, а також не поступалася танку Т-72.

У ході операції в Запорізькій області танки Leopard 2 неодноразово підривалися на мінах ТМ-62 і не завжди з першого підриву рвало гусеничний ланцюг. При цьому протимінний захист самого танка гарантував збереження життя екіпажу, чим не завжди можуть похвалитися Т-80 і Т-72.

"Російська пропаганда неодноразово заявляла, що "Ланцет" з легкістю "знищує" Leopard 2, але жодного факту саме знищення досі немає. Наявні, як докази відео, демонструють живучість танка проти даних боєприпасів, що барражують. По деяких з пошкоджених, через підрив на міні, танків було здійснено до декількох пусків "Ланцет" і всі вони не призвели до пробиття основної броні та займання. Тільки вплив додатковими засобами ураження дозволили добити один з Leopard 2", - зауважив Коваленко.

Експерт наголосив, що навіть попадання в найбільш ослаблену зону танка – не призводило до катастрофічних наслідків. Танк отримував пошкодження – але не "знищувався".

"Leopard 2 чудово впоралися з поставленими перед ними завданнями. Основна частка втрат, як безповоротних, і тих, які підлягають відновленню – це підрив на мінах. Стійкість броні до зовнішніх впливів висока і перевершує російські аналоги. І головне, втрати, нижчі від допустимих, з урахуванням умов та інтенсивності бойових дій", - резюмував він.

Нагадаємо, керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк попередила, що Росія може готувати нову тактику ракетних ударів по Україні.

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