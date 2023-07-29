Втрати Leopard: скільки та як пошкоджені танки на війні – експерт розповів деталі

Військовий експерт розповів, за яких умов на війні відбувається пошкодження танків Leopard.
Російська пропаганда вже неодноразово заявляла про "знищення 100 500 одиниць нікчемних Leopard 2". Проте, на відміну від пропагандистів, які один танк показують з різних ракурсів і "атакують" по кілька разів на день "Ланцетами" є більш об'єктивна та верифікована інформація про втрати Leopard 2 на фронті.
Про у своєму Telegram-каналі розповів військовий експерт Олександр Коваленко.
Так, за даними Oryx (нідерландський сайт розвідки на основі відкритих джерел оборонної тематики та дослідницька група з питань війни - ред.), від червня ЗСУ втратили 11 танків Leopard 2А4/6 та три машини розмінування Leopard 2R.
"Але, втратили, це не означає "знищено", як верещать росіяни. Знищеними можна вважати три танка та одну машину розмінування, а вісім танків та дві машини розмінування – пошкоджені. Тобто майже за два місяці активних бойових дій втрати, скажімо так, не епічних масштабів", - наголосив експерт.
Коваленко також нагадав, що за цей самий період часу було знищено 12 російських Т-80БВМ.
Експерт пояснив, що основна причина втрат Leopard 2 – це не пошкодження іншим танком чи протитанковим ракетним комплексом, а підрив на мінах.
За його словами, у 1980-х роках саме гусеничні ланцюги Leopard 2А4 вважалися найстійкішими до підриву на радянських мінах ТМ-62. Міцність гусеничного ланцюга Leopard 2А4 була в 1,25 раза вищою за показники Т-80, а також не поступалася танку Т-72.
У ході операції в Запорізькій області танки Leopard 2 неодноразово підривалися на мінах ТМ-62 і не завжди з першого підриву рвало гусеничний ланцюг. При цьому протимінний захист самого танка гарантував збереження життя екіпажу, чим не завжди можуть похвалитися Т-80 і Т-72.
"Російська пропаганда неодноразово заявляла, що "Ланцет" з легкістю "знищує" Leopard 2, але жодного факту саме знищення досі немає. Наявні, як докази відео, демонструють живучість танка проти даних боєприпасів, що барражують. По деяких з пошкоджених, через підрив на міні, танків було здійснено до декількох пусків "Ланцет" і всі вони не призвели до пробиття основної броні та займання. Тільки вплив додатковими засобами ураження дозволили добити один з Leopard 2", - зауважив Коваленко.
Експерт наголосив, що навіть попадання в найбільш ослаблену зону танка – не призводило до катастрофічних наслідків. Танк отримував пошкодження – але не "знищувався".
"Leopard 2 чудово впоралися з поставленими перед ними завданнями. Основна частка втрат, як безповоротних, і тих, які підлягають відновленню – це підрив на мінах. Стійкість броні до зовнішніх впливів висока і перевершує російські аналоги. І головне, втрати, нижчі від допустимих, з урахуванням умов та інтенсивності бойових дій", - резюмував він.
Нагадаємо, керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк попередила, що Росія може готувати нову тактику ракетних ударів по Україні.
Читайте також: