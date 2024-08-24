Втрати окупантів: Генштаб назвав кількість ліквідованих росіян

ЗСУ завдають втрат ворогові на полі бою.
Загальні бойові втрати російських окупантів на 24 серпня склали 606 490 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1160 загарбників
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні втрати росіян:
- танків - 8542 (+9)
- бойових броньованих машин - 16620 (+21)
- артилерійських систем - 17349 (+42)
- РСЗВ - 1169 (+2)
- засобів ППО - 935 (+3)
- літаків - 367
- гелікоптерів - 328
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14064 (+39)
- крилатих ракет - 2444 (+2)
- кораблів та катерів - 28
- підводних човнів - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн - 23383 (+54)
- спеціальної техніки - 2911 (+1)
Раніше стало відомо, що в Курській області ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Він був уражений з ПЗРК "Стінгер". Екіпаж повністю ліквідовано.
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