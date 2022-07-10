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Втрати окупантів мають бути настільки великими, щоб вони тікали: Зеленський про ситуацію на фронті

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Втрати окупантів мають бути настільки великими, щоб вони тікали: Зеленський про ситуацію на фронті

Фото: Сайт президента України

Російські окупанти, які заявили про нібито "оперативну" паузу продовжують бомбардувати Україну.

Для того, щоб пауза стала реальністю, росіяни повинні зазнати в Україні великих втрат. 

Про це 10 липня під час свого відеозвернення сказав президент України Володимир Зеленський. 

"На тижні, що минає, багато говорили про нібито "оперативну паузу" в діях окупантів на Донбасі та в інших частинах України. 34 нальоти російської авіації за одну минулу добу – це відповідь усім тим, хто придумав цю "паузу". Українська армія тримається, тримається міцно й відбиває штурми на різних напрямках. Але, звичайно, потрібно зробити ще дуже багато, щоб російські втрати стали такими, після яких справді буде пауза. Причому пауза не перед новими наступами окупантів, а перед їх втечею з нашої української рідної землі. І я вдячний усім нашим бійцям, які забезпечують наближення цього часу", - сказав Зеленський. 

Президент наголосив, що перемога рано чи пізно буде, а поки потрібно продовжувати боротьбу. 

"Це так само невідворотно, як і покарання для окупантів. Але треба триматися, треба битися разом на всіх фронтах зараз – і на політичному, і на інформаційному, і на економічному, ніде не проявляючи слабкості. У цій війні ми можемо вистояти тільки спільно – абсолютно всі, кожен українець, кожна українка", - сказав Зеленський. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наказав деокупувати південні регіони України. Для цього ЗСУ активно готуються та освоюють сучасну західну зброю. 

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