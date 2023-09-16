Втрати окупантів наближаються до 272 тисяч: Генштаб оновив дані

Росіяни втрати ще чотири танки.

Станом на 16 вересня 2023 року ЗСУ знищили 271 790 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 350 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

особового складу - близько 271 790 (+350) осіб

танків - 4616 (+4) од,

бойових броньованих машин - 8824 (+10) од,

артилерійських систем - 5988 (+16) од,

РСЗВ - 774 (+0) од,

засоби ППО - 521 (+0) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4738 (+24),

крилаті ракети - 1455 (+0),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8525 (+33) од,

спеціальна техніка - 891 (+2).

Нагадаємо, у ЗСУ показали черговий удар по окупантах під час боїв за Андріївку. Так, ЗСУ вдалося знищити чимало росіян. Зокрема, "мінуснули" не лише звичайних солдатів, а й офіцерів та командирів.

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