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Втрати окупантів наближаються до 84 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували ще 420 загарбників

Автор
Денькович Ярослава
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Втрати окупантів наближаються до 84 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували ще 420 загарбників

Фото: gettyimages.com

Окупанти також продовжують втрачати військову техніку.

За добу ЗСУ ліквідували 420 окупантів. Станом на 19 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 83 880 осіб. Дані уточнюються.  

Про це 19 листопада повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 19.11 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 83880 (+420) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 2885 (+6) од; 
  • бойових броньованих машин ‒ 5815 (+7) од;
  • артилерійських систем – 1867 (+2) од; 
  • РСЗВ – 393 (+0) од; 
  • засоби ППО ‒ 209 (+0) од;
  • літаків – 278 (+0) од;
  • гелікоптерів – 261 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 1536 (+0);
  • крилаті ракети ‒ 480 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4368 (+2) од;
  • спеціальна техніка ‒ 161 (+0).

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку противник намагається піхотою штурмувати позиції Збройних сил України. Військове керівництво РФ жене мобілізованих та ув'язнених росіян на позиції ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
399
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