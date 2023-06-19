Втрати окупантів перевалили за 220 тисяч: скільки росіян ліквідовано за добу

Знищено ще 12 дронів.
Від 24 лютого 2022-го ЗСУ знищили 220 450 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 630 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
- особового складу - близько - 220 450 (+630) осіб ліквідовано,
- танків - 3989 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 7735 (+6) од,
- артилерійських систем - 3865 (+18) од,
- РСЗВ - 610 (+0) од,
- засоби ППО - 370 (+6) од,
- літаків - 314 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 305 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3383 (+12),
- крилаті ракети - 1211 (+0),
- кораблі - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6613 (+42) од,
- спеціальна техніка - 526 (+4).
Нагадаємо, армія РФ зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення.