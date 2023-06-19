Втрати окупантів перевалили за 220 тисяч: скільки росіян ліквідовано за добу

Від 24 лютого 2022-го ЗСУ знищили 220 450 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 630 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

особового складу - близько - 220 450 (+630) осіб ліквідовано,

танків - 3989 (+5) од,

бойових броньованих машин - 7735 (+6) од,

артилерійських систем - 3865 (+18) од,

РСЗВ - 610 (+0) од,

засоби ППО - 370 (+6) од,

літаків - 314 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 305 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3383 (+12),

крилаті ракети - 1211 (+0),

кораблі - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6613 (+42) од,

спеціальна техніка - 526 (+4).

Нагадаємо, армія РФ зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення.

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