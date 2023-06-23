Втрати окупантів перевалили за 223 тисячі: Генштаб оновив втрати армії РФ

Знищено ще дев'ять дронів.
Станом на ранок 23 червня 2023-го ЗСУ знищили 223 330 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 680 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 223 330 (+680) осіб ліквідовано,
- танків - 4017 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 7798 (+15) од,
- артилерійських систем - 3985 (+44) од,
- РСЗВ - 617 (+0) од,
- засоби ППО - 379 (+3) од,
- літаків - 314 (+0) од,
- гелікоптерів - 307 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3447 (+9),
- крилаті ракети - 1214 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6708 (+30) од,
- спеціальна техніка - 545 (+6).
Нагадаємо, окупанти зосередили свої зусилля на чотирьох напрямках: на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.