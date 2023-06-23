Втрати окупантів перевалили за 223 тисячі: Генштаб оновив втрати армії РФ

Станом на ранок 23 червня 2023-го ЗСУ знищили 223 330 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 680 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 223 330 (+680) осіб ліквідовано,

танків - 4017 (+4) од,

бойових броньованих машин - 7798 (+15) од,

артилерійських систем - 3985 (+44) од,

РСЗВ - 617 (+0) од,

засоби ППО - 379 (+3) од,

літаків - 314 (+0) од,

гелікоптерів - 307 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3447 (+9),

крилаті ракети - 1214 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6708 (+30) од,

спеціальна техніка - 545 (+6).

Нагадаємо, окупанти зосередили свої зусилля на чотирьох напрямках: на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

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