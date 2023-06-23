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Втрати окупантів перевалили за 223 тисячі: Генштаб оновив втрати армії РФ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Втрати окупантів перевалили за 223 тисячі: Генштаб оновив втрати армії РФ

Станом на ранок 23 червня 2023-го ліквідовано 223 330 солдатів армії РФ. / Фото: Associated Press

Знищено ще дев'ять дронів.

Станом на ранок 23 червня 2023-го ЗСУ знищили 223 330 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 680 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 223 330 (+680) осіб ліквідовано,
  • танків - 4017 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 7798 (+15) од,
  • артилерійських систем - 3985 (+44) од,
  • РСЗВ - 617 (+0) од,
  • засоби ППО - 379 (+3) од,
  • літаків - 314 (+0) од,
  • гелікоптерів - 307 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3447 (+9),
  • крилаті ракети - 1214 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6708 (+30) од,
  • спеціальна техніка - 545 (+6).

Нагадаємо, окупанти зосередили свої зусилля на чотирьох напрямках: на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

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Перегляди
2501
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