Втрати окупантів перевалили за 400 тисяч: деталі від Генштабу 

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 27 лютого склали 411 550 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 880 росіян.

Про це повідомив Генеральний штаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 27.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 411 550 (+850) осіб танків ‒ 6556 (+1)

бойових броньованих машин ‒ 12494 (+16)

артилерійських систем – 1009 (+16)

РСЗВ – 1000

засоби ППО ‒ 686

літаків – 340

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7729 (+22)

крилаті ракети ‒ 1912 (+2)

кораблі /катери ‒ 25

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн vehicles – 13065 (+28)

спеціальна техніка ‒ 1588 (+8)

Раніше повідомлялося, що армія Росії зазнала колосальних втрат під час повномасштабного вторгнення до України, як у живій силі так і військовій техніці. Втрати вважаються наймасштабнішими не лише в історії РФ, а й СРСР після Другої світової війни.

Рекордним показником втрат особового складу в росіян за два роки повномасштабної війни проти України став грудень 2023 року – 29 970 осіб. Другим за кількістю знищених окупантів був листопад 2023 року – 28 550, третім – січень 2024 року – 26 220.

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