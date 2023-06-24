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Втрати окупантів становлять майже 224 тисячі: скільки росіян ліквідовано за добу

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Втрати окупантів становлять майже 224 тисячі: скільки росіян ліквідовано за добу

Станом 24 червня 2023-го знищено майже 224 тисячі окупантів РФ. / Фото: Associated Press

Знищено 14 крилатих ракет.

Станом 24 червня 2023-го ЗСУ знищили 223 910 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 580 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько/ about 223 910 (+580) осіб ліквідовано,
  • танків - 4024 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 7804 (+6) од,
  • артилерійських систем - 4015 (+30) од,
  • РСЗВ - 619 (+2) од,
  • засоби ППО - 383 (+4) од,
  • літаків / aircraft – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 308 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3460 (+13),
  • крилаті ракети - 1228 (+14),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6731 (+23) од,
  • спеціальна техніка  548 (+3).

Як повідомлялося, армія РФ зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби доби відбулось понад 28 бойових зіткнень.

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Дата публікації
Перегляди
1852
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