Втрати окупантів становлять майже 224 тисячі: скільки росіян ліквідовано за добу

Станом 24 червня 2023-го ЗСУ знищили 223 910 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 580 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько/ about 223 910 (+580) осіб ліквідовано,

танків - 4024 (+7) од,

бойових броньованих машин - 7804 (+6) од,

артилерійських систем - 4015 (+30) од,

РСЗВ - 619 (+2) од,

засоби ППО - 383 (+4) од,

літаків / aircraft – 314 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 308 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3460 (+13),

крилаті ракети - 1228 (+14),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6731 (+23) од,

спеціальна техніка 548 (+3).

Як повідомлялося, армія РФ зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби доби відбулось понад 28 бойових зіткнень.

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