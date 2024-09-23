Втрати окупантів у війні перетнули нову психологічну позначку

Загальні бойові втрати російських окупантів на 23 вересня склали 643 750 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1500 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 23.09.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 643 750 (+1330) осіб

танків ‒ 8784 (+16)

бойових броньованих машин AFVs ‒ 17252 (+30)

артилерійських систем – 18414 (+81)

РСЗВ – 1197 (+2)

засоби ППО ‒ 949

літаків – 369

гелікоптерів – 328

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15699 (+71)

крилаті ракети ‒ 2595

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 25102 (+79)

спеціальна техніка ‒ 3145 (+1)

Раніше аналітики повідомили, що росіяни просунулися на семи напрямках у Донецькій області. Більше про це читайте у новині.

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