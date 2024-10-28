Втрати окупантів у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

Загальні бойові втрати противника станом на ранок 28 жовтня орієнтовно склали близько 690 720 солдатів. За минулу добу було ліквідовано ще 1680 окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 28.10.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 690 720 (+1680) осіб

танків ‒ 9120 (+7)

бойових броньованих машин AFVs ‒ 18395 (+40)

артилерійських систем – 19872 (+51)

РСЗВ – 1240

засоби ППО ‒ 984

літаків – 369

гелікоптерів – 329

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17867 (+68)

крилаті ракети ‒ 2625

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 27660 (+100)

спеціальна техніка ‒ 3556 (+14)

Нагадаємо, сили оборони України уразили ЗРК "Бук-М3" та знищили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" російських окупантів.

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