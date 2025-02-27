Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Втрати окупантів у війні проти України перевалили за 870 тисяч осіб

Втрати окупантів у війні проти України перевалили за 870 тисяч осіб

Російський солдат / Фото: Associated Press

Росіяни стрімко втрачають і живу силу, і техніку.

Станом на 27 лютого загальні бойові втрати окупантів у війні проти України складають 871 850 особового складу. За минулу добу було ліквідовано ще 1150 загарбників. 

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 27.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 871 850 (+1150) осіб 
  • танків ‒ 10209 (+8) 
  • бойових броньованих машин ‒ 21196 (+13) 
  • артилерійських систем  – 23755 (+69) 
  • РСЗВ – 1299 
  • засоби ППО  ‒ 1086 (+1) 
  • літаків – 370 
  • гелікоптерів  – 331 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 27102 (+141)
  • крилаті ракети ‒ 3064 
  • кораблі/катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38842 (+140) 
  • спеціальна техніка ‒ 3760 (+1)

Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку фіксується зростання випадків, коли російські військові самі виводять з ладу свою техніку, щоб уникнути участі в боях. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація