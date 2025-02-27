Втрати окупантів у війні проти України перевалили за 870 тисяч осіб

Станом на 27 лютого загальні бойові втрати окупантів у війні проти України складають 871 850 особового складу. За минулу добу було ліквідовано ще 1150 загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 27.02.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 871 850 (+1150) осіб

танків ‒ 10209 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 21196 (+13)

артилерійських систем – 23755 (+69)

РСЗВ – 1299

засоби ППО ‒ 1086 (+1)

літаків – 370

гелікоптерів – 331

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27102 (+141)

крилаті ракети ‒ 3064

кораблі/катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 38842 (+140)

спеціальна техніка ‒ 3760 (+1)

Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку фіксується зростання випадків, коли російські військові самі виводять з ладу свою техніку, щоб уникнути участі в боях.

Читайте також: