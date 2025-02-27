Втрати окупантів у війні проти України перевалили за 870 тисяч осіб

Росіяни стрімко втрачають і живу силу, і техніку.
Станом на 27 лютого загальні бойові втрати окупантів у війні проти України складають 871 850 особового складу. За минулу добу було ліквідовано ще 1150 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 27.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 871 850 (+1150) осіб
- танків ‒ 10209 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 21196 (+13)
- артилерійських систем – 23755 (+69)
- РСЗВ – 1299
- засоби ППО ‒ 1086 (+1)
- літаків – 370
- гелікоптерів – 331
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27102 (+141)
- крилаті ракети ‒ 3064
- кораблі/катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38842 (+140)
- спеціальна техніка ‒ 3760 (+1)
Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку фіксується зростання випадків, коли російські військові самі виводять з ладу свою техніку, щоб уникнути участі в боях.
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