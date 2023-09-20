Втрати окупантів у війні становлять майже 274 тисячі: Генштаб оновив дані

Знищено майже 40 дронів ворога.
Станом на 20 вересня 2023 року ЗСУ знищили 273 980 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 520 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
- особового складу - близько 273 980 (+520) осіб,
- танків - 4635 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 8868 (+17) од,
- артилерійських систем - 6096 (+34) од,
- РСЗВ - 779 (+1) од,
- засоби ППО - 526 (+0) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів - 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4821 (+37),
- крилаті ракети - 1479 (+0),
- кораблі /катери - 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8633 (+32) од,
- спеціальна техніка - 906 (+3).
Як повідомлялося, в ISW зробили заяву про "елітні" втрати РФ під час наступу біля Бахмута. Зазначається, що ЗСУ повністю знищили підрозділи 72-ї мотострілецької бригади, 31-ї гвардійської бригади ВДВ та 83-ї гвардійської бригади ВДВ під час звільнення Андріївки та Кліщівки на Донеччині.