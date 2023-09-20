Втрати окупантів у війні становлять майже 274 тисячі: Генштаб оновив дані

Станом на 20 вересня 2023 року ЗСУ знищили 273 980 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 520 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

особового складу - близько 273 980 (+520) осіб,

танків - 4635 (+7) од,

бойових броньованих машин - 8868 (+17) од,

артилерійських систем - 6096 (+34) од,

РСЗВ - 779 (+1) од,

засоби ППО - 526 (+0) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4821 (+37),

крилаті ракети - 1479 (+0),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8633 (+32) од,

спеціальна техніка - 906 (+3).

Як повідомлялося, в ISW зробили заяву про "елітні" втрати РФ під час наступу біля Бахмута. Зазначається, що ЗСУ повністю знищили підрозділи 72-ї мотострілецької бригади, 31-ї гвардійської бригади ВДВ та 83-ї гвардійської бригади ВДВ під час звільнення Андріївки та Кліщівки на Донеччині.

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