Втрати окупантів у війні становлять майже 277 тисяч: Генштаб оновив дані

Росіяни втратили ще три танки.

Станом на 27 вересня 2023 року ЗСУ знищили 276 990 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 320 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

особового складу - близько 276 990 (+320) осіб,

танків - 4675 (+3) од,

бойових броньованих машин - 8950 (+4) од,

артилерійських систем - 6337(+38) од,

РСЗВ - 792 (+0) од,

засоби ППО - 534 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4948 (+24),

крилаті ракети - 1529 (+0),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8792 (+29) од,

спеціальна техніка - 927(+2).

Як повідомлялося, "Схеми" змогли ідентифікувати місце потенційного удару ракетами HIMARS по штабу російських військ під Херсоном. Про нього журналістам повідомили джерела в Службі безпеки України. Офіційно СБУ не повідомляла про удар, але йдеться про "бавовну", яка сталася 18 вересня.

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