Втрати окупантів в Україні продовжують невпинно зростати: Генштаб оновив дані

Дані уточнюються.
Станом на 2 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 17,8 тисячі осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 02.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 17 800 осіб
- танків ‒ 631 од
- бойових броньованих машин ‒ 1776 од
- артилерійських систем – 317 од
- РСЗВ - 100 од
- засоби ППО - 54 од
- літаків – 143 од
- гелікоптерів – 134 од
- автомобільної техніки - 1236 од
- кораблі /катери - 7 од
- цистерн з ПММ - 76
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 87
- спеціальна техніка - 24
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 38-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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