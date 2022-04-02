Втрати окупантів в Україні продовжують невпинно зростати: Генштаб оновив дані

Дані уточнюються.

Станом на 2 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 17,8 тисячі осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 02.04 орієнтовно склали:

особового складу - близько 17 800 осіб

танків ‒ 631 од

бойових броньованих машин ‒ 1776 од

артилерійських систем – 317 од

РСЗВ - 100 од

засоби ППО - 54 од

літаків – 143 од

гелікоптерів – 134 од

автомобільної техніки - 1236 од

кораблі /катери - 7 од

цистерн з ПММ - 76

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 87

спеціальна техніка - 24

пускові установки ОТРК/ТРК - 4

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 38-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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