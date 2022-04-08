Втрати окупантів в Україні сягнули близько 19 тисяч осіб – Генштаб

Втрати окупантів в Україні сягнули близько 19 тисяч осіб – Генштаб

Дані уточнюються.

Станом на 8 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 19 тисяч осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 08.04 орієнтовно склали:

особового складу - близько 19 000 осіб

танків ‒ 700 од

бойових броньованих машин ‒ 1891 од

артилерійських систем – 333 од

РСЗВ - 108 од

засоби ППО - 55 од

літаків – 150 од

гелікоптерів – 135 од

автомобільної техніки - 1361 од

кораблі/катери - 7 од

цистерн з ПММ - 76

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112

спеціальна техніка - 25

пускові установки ОТРК/ТРК - 4

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 44-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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