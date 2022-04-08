Втрати окупантів в Україні сягнули близько 19 тисяч осіб – Генштаб

Дані уточнюються.
Станом на 8 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 19 тисяч осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 08.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 19 000 осіб
- танків ‒ 700 од
- бойових броньованих машин ‒ 1891 од
- артилерійських систем – 333 од
- РСЗВ - 108 од
- засоби ППО - 55 од
- літаків – 150 од
- гелікоптерів – 135 од
- автомобільної техніки - 1361 од
- кораблі/катери - 7 од
- цистерн з ПММ - 76
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112
- спеціальна техніка - 25
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 44-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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