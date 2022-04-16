Втрати окупантів в Україні сягнули близько 20,1 тисячі осіб – Генштаб

Втрати окупантів в Україні сягнули близько 20,1 тисячі осіб – Генштаб

Дані уточнюються.

Станом на 16 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 20,1 тисячі осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 16.04 орієнтовно склали:

особового складу - близько 20 100 осіб

танків ‒ 762 од.

бойових броньованих машин ‒ 1982 од.

артилерійських систем – 371 од.

РСЗВ - 125 од.

засоби ППО - 66 од.

літаків - 163 од.

гелікоптерів – 145 од.

автомобільної техніки - 1458 од.

кораблі /катери - 8 од.

цистерн з ПММ - 76

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 138

спеціальна техніка - 26

пускові установки ОТРК/ТРК - 4

Дані уточнюються.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 52-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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