Втрати окупантів в Україні у живій силі та техніці: дані Генштабу на 20 квітня

Втрати окупантів в Україні у живій силі та техніці: дані Генштабу на 20 квітня

Станом на 20 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 20,9 тисячі осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 20.04 орієнтовно склали:

особового складу - близько 20 900 осіб ліквідовано,

танків - 815,

бойових броньованих машин ‒ 2087,

артилерійських систем – 391,

РСЗВ - 136,

засоби ППО - 67,

літаків – 171,

гелікоптерів – 150,

автомобільної техніки - 1504,

кораблі, катери - 8,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 165,

спеціальна техніка - 27,

пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Нагадаємо, Росія заявила про початок так званої "другої фази" війни проти України, активізувавши атаки на східні області. У Міністерстві оборони України вважають, що РФ хоче оточити наших військових на Донбасі, а якщо їм це вдасться, прямувати далі.

Яка ситуація на фронтах російсько-української війни 19 квітня

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