Втрати окупантів в Україні у живій силі та техніці невпинно зростають: Генштаб оновив дані

Втрати окупантів в Україні у живій силі та техніці невпинно зростають: Генштаб оновив дані

Дані уточнюються.

Станом на 19 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 20,8 тисячі осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 19.04 орієнтовно склали:

особового складу - близько 20 800 осіб ліквідовано

танків ‒ 802 од.

бойових броньованих машин ‒ 2063 од.

артилерійських систем – 386 од.

РСЗВ - 132 од.

засоби ППО - 67 од.

літаків – 169 од.

гелікоптерів – 150 од.

автомобільної техніки - 1495 од.

кораблі /катери - 8 од.

цистерн з ПММ - 76 од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 158 од.

спеціальна техніка - 27 од.

пускові установки ОТРК/ТРК - 4 од.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

ТСН.ua

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 55-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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