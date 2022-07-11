Втрати окупантів в Україні у живій силі та техніці невпинно зростають: Генштаб оновив дані

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 по 11.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 37400 (+100) осіб ліквідовано

танків ‒ 1645 (+4) од.

бойових броньованих машин ‒ 3828 (+5) од.

артилерійських систем – 838 (+4) од.

РСЗВ - 247 (+0) од.

засоби ППО - 109 (+1) од.

літаків – 217 (+0) од.

гелікоптерів – 188 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+0) од.

крилаті ракети - 155 (+0)

кораблі/катери - 15 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн - 2696 (+2) од.

спеціальна техніка - 66 (+0)

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 138-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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