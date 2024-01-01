Втрати окупантів в Україні: в Генштабі назвали число ліквідованих росіян

Сили оборони України сотнями відправляють загарбників "на концерт до Кобзона".

Російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення до України втратили вбитими вже понад 360 тисяч осіб.

Такі дані 1 січня оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Як повідомляється, загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 360010 (+780) осіб,

танків ‒ 5983 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 11087 (+17) од,

артилерійських систем – 8482 (+18) од,

РСЗВ – 943 (+0) од,

засоби ППО ‒ 625 (+2) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6657 (+66),

крилаті ракети ‒ 1709 (+0),

кораблі/катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11330 (+38) од,

спеціальна техніка ‒ 1277 (+9)

Генштаб у ранковому зведенні також повідомив оперативну інформацію щодо російського вторгнення. Протягом минулої доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень. Протягом минулої доби українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та пункт управління противника.

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