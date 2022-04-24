Втрати окупантів в Україні за два місяці сягнули близько 21,8 тисячі осіб – Генштаб

Втрати окупантів в Україні за два місяці сягнули близько 21,8 тисячі осіб – Генштаб

Станом на 24 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 21,8 тисячі осіб. Дані уточнюються.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 24.04 орієнтовно склали:

особового складу - близько 21 800 осіб ліквідовано

танків ‒ 873 од.

бойових броньованих машин ‒ 2238 од.

артилерійських систем – 408 од.

РСЗВ - 147 од.

засоби ППО - 69 од.

літаків – 179 од.

гелікоптерів – 154 од.

автомобільної техніки - 1557 од.

кораблі /катери - 8 од.

цистерн з ПММ - 76 од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 191 од.

спеціальна техніка - 28 од.

пускові установки ОТРК/ТРК - 4 од.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 60-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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